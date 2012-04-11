Депутати облради підкинуть грошенят обласній дитячій лікарні

Pа підсумками першого кварталу 2012 року, до бюджету області надійшло близько 2 мільйонів гривень понадпланових коштів.

Про це на засіданні Президії обласної ради повідомив начальник головного управілння фінансів Вінницької ОДА Микола Копачевський.

Депутати облради на сесії 27 квітня планують розподілити ці кошти на дитячу обласну лікарню, краєзнавчий музей, управління фізкультури і спорту, судові структури і функціонування Єврорегіону «Дністер».

– Для тих проблемних питань, які має господарство області, – це мізерні кошти. Ми сподіваємося на значно більші надходження за перше півріччя цього року, відтак зможемо більше коштів направити на вирішення проблем, – прокоментував голова обласної Ради Сергій Татусяк.