Бюджет профінансував обласну науку тільки на третину

Обсяг фінансування витрат наукових організацій Вінницької області на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2011р. становив 52,7 млн. гривень.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Фінансування науково-технічної діяльності здійснювалося за рахунок власних коштів організацій (38% загального обсягу), коштів організацій-замовників України (27%).

Більше третини (34%) загального обсягу витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт профінансовано з державного бюджету.

Більшу частину (81,5%) бюджетного фінансування було спрямовано в організації, що належать до галузі природничих наук, 11,8% – в організації, що мають багатогалузевий профіль.

На виконання завдань з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки було спрямовано майже 3% асигнувань з держбюджету.