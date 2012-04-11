Екс-голові Барської райради пощастило більше, ніж Тимошенко

Резонансною справою для Вінницької області стало затримання в березні цього року на хабарі вже екс-голови Барської районної ради Ольги Помилуйко. Чиновниця вимагала від підприємця 8 тисяч гривень за надання дозволу на торгівлю в районному будинку культури «Дозвілля».

Як повідомив "УНІАН-Вінниччина" на прес-конференції прокурор Вінницької області Олександр Мрихин, посадовець була затримана «на гарячому». «Проте в зв’язку з тим, що прокуратура отримала медичну довідку про неможливість проведення з нею слідчих дій через вкрай важкий стан її здоров’я, судом було обрано іншу міру запобіжного заходу, – заставу у сумі 17 тисяч гривень, яку вже перераховано на рахунок територіального управління ДСАУ у Вінницькій області», - зазначив він.

На запитання журналістів, чому Ользі Помилуйко пощастило більше, ніж, зокрема, Юлії Тимошенко, прокурор відповів, що, згідно із законодавством, рішення по депутату районної ради приймає виключно суд.

- Слідчим прокуратури було направлено подання до суду, чиновниця була затримала, згідно із ч.3 ст.368, провину свою визнала. Крім того, на даний час проводяться допити свідків, допитаний потерпілий, призначено криміналістичну експертизу, до справи долучено довідку з Барської районної лікарні про наявність гіпертонічного кризу в момент проведення слідчих дій, які неможливо проводити в умовах ізолятора, - додав прокурор Вінницької області.

Зрозуміло, що Ольга Помилуйко не може обіймати свою попередню посаду, і вже, вчора, 10 квітня, було обрано нового очільника - Миколу Радіонова.