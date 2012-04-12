В одному із ОССБ-шних будинків проведуть повну теплову модернізацію

Департамент житлового господарства Вінницької міської ради до кінця 2012 року планує здійснити повну теплову модернізацію одного із багатоквартирних вінницьких будинків, де створено ОСББ.

Про це повідомив директор дапартаменту Сергій Кушнір.

За словами посадовця, в рамках міжнародного проекту “Підтримки та розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Вінниці” протягом листопада 2011 року та по березень 2012 року було проведено безкоштовні енергоаудити в 50 багатоквартирних “оесбебешних” будинках.

Наразі здійснюється відбір 20 багатоповерхівок для підготовки бізнес-плану їх теплової модернізації. Один із цих бізнес-планів і планують реалізувати поточного року.