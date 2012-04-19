На Вінниччині відкрито ще одне фруктосховище

Вінниччина зробила потужний крок на шляху до того, щоб так само, як і в Європі, цілорічно забезпечувати власних споживачів яблуками, сливами, грушами та іншими дарами садів за прийнятними цінами, — поблизу с.Нова Григорівка Могилів-Подільського району 18 квітня урочисто відкрито фруктосховище приватного підприємства «Дари садів» (керівник: Зябченко В.С.), в холодильних камерах якого завдяки сучасним технологіям можна тривалий час зберігати близько п’яти тисяч тонн продукції.

На урочисте відкриття фруктосховища завітали почесні гості – голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига та народні депутати України – голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Калетнік і колишній заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації з аграрних питань Василь Черній.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

- Це дуже необхідний об’єкт для регіону та області. Відкриття такого фруктосховища означає не тільки перехід на новий рівень зберігання фруктів, це означає появу нових робочих місць для населення, - зазначив голова Вінницької ОДА Микола Джига. - А це завжди стабільність. З’явиться можливість цілорічно завозити фрукти в школи, дитячі садочки, лікарні. Програма модернізації АПК в садівництві діє. Зараз ми працюємо над модернізацією усіх галузей економіки. Найголовніші пріоритети влади – створення нових робочих місць, увага до медицини і освіти. Сьогодні, відкриваючи це сучасне фруктосховище, ми робимо важливий крок до формування нормального конкурентного середовища. Це фруктосховище та будівництво нових складів для зберігання не лише садовини, а й овочів дозволить нам забезпечити свій ринок власною продукцією, і ми в будь-який момент зможемо робити поставки власної продукції на ринки, щоб тримати рівні ціни на ринку.

Новітнє устаткування, яке є особливістю реалізованого на підприємстві «Дари садів» інвестиційного проекту, дозволяє зберігати фрукти у газовому середовищі. Його складові — це азот, кисень і вуглекислий газ, підібрані у відповідній пропорції. У газовій суміші, якою наповнені холодильні камери, дуже мало кисню, зате багато азоту і певна кількість вуглекислого газу, які фактично зупиняють природні процеси окислення.

«Ми зірвали яблука в саду, привезли сюди, поклали в камеру і все. Всі процеси припинилися. В холодильнику міститься спеціальна установка для охолодження, і яблуко засинає. У холодильнику в газовому середовищі воно може зберігатися навіть до року», — пояснює інвестор О. Лантух.

Довідка УНІАН. Фруктосховище потужністю 5 тисяч тонн в с.Нова Григорівка збудовано за півроку, у ньому знаходиться 40 камер по 125 тонн кожна. Фруктосховище ПП «Дари садів» збудувало насамперед для зберігання власної садовини. Одних лише яблук, як розповів О. Лантух, колектив підприємства зібрав у минулому році 5 300 тонн. Зараз на підприємстві працює 250 працівників, в сезон – 600.

