Мер Могилева-Подільського - напівмільйонер

Відповідно до чинного законодавства, міський голова Могилева-Подільського Петро Бровко подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.

Про це повідомив офіційний сайт Могилів-Подільської міської ради.

Згідно з декларацією, його дохід за 2011 рік склав 497,117 тис. грн.

У розділі «Нерухоме майно» у власності міського голови вказані 3 земельні ділянки загальною площею 4494 квадратних метри та житловий будинок 40 квадратних метрів.

У розділі «Рухоме майно» у власності міського голови вказані 2 автомобілі (МЕRCEDES-BENZ 420 SE та МЕRCEDES-BENZ CLK 320) та 2 причепи (ОДАЗ 9357 та ППЦ 28,3).

Утримання та обслуговування майна обійшлися міському голові у 10,000 тис. грн.