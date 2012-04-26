У сфері послуг Вінниччини зафіксовано спад на 4.1%

За січень–березень 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 967,1 млн.грн., що склало у порівнянних цінах 95,9% від рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 836,6 тис.грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 3228,9 тис.грн. і 968,8 тис.грн.).

У березні п.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 332,5 млн.грн., або 93,1% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, зменшилася на 1,8 в.п. і становила 23,5% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж березня 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося. На частку послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала майже половина (45,1%) загального обсягу послуг. Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 21,7%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,7% загального обсягу послуг.