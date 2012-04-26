Студенти презентували соціальні проекти

Перший міжвузівський фестиваль «Вінницька студентська весна» підходить до завершення. З 15 березня студентські колективи змагались у номінаціях «Спорт», «КВН», «Вокал», «Хореографія» та «Шоу-програма». А 25 квітня відбулись останні змагання - вісім вінницьких вишів захищали свої соціальні проекти, ідеї яких спрямовані на вирішення різних соціальних питань обласного центру.

Про це повідомив Депаратмент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Члени журі, до складу якого увійшли представники громадських організацій молодіжного спрямування та керівники відповідних служб та відділів міської ради, оцінювали проекти за певними вимогами та критеріями. Зокрема, брались до уваги новизна ідеї та актуальність впровадження на території міста, завершеність та конкретність результатів проекту тощо. По кожному критерію команда вузу отримувала по певній кількості балів, а максимальна кількість оцінки проекту не повинна була перевищувати 20. Набрана кількість балів стане вирішальною для розташування студентських команд у переможній турнірній таблиці, саме тому результати оцінювання останньої номінації організатори фестивалю вирішили не розголошувати, та поки що залишити у таємниці. Під час проведення підсумкового гала-концерту фестивалю, який відбудеться вже цієї п'ятниці, 27 квітня у Будинку Офіцерів, і буде оголошено вищий учбовий заклад, який став переможцем у «Вінницькій студентській весні».

Перед вибором напрямку свого проекту, ініціатори фесту, а саме громадські організації «Розвиток. Розвиток» та «Команда КВН «Вінницькі Перці», ознайомили студентів із концепцією Стратегічного плану розвитку міста «Вінниця - 2020: сучасне та комфортне європейське місто». На підставі одного із пунктів концепції, студенти обирали напрямок, в якому і розробляли свої проекти. Наприклад, студенти Вінницького національного медичного університету презентували фото-проект, який має на меті пропагування художньої літератури та підвищення інтелектуального потенціалу шляхом читання книг. Студенти аграрного університету запропонували популяризувати класику української літератури у громадському транспорті за допомогою спеціальних інформаційних плакатів. Молодь торговельно-економічного інституту презентувала проект дебатів молоді із владою, який дозволить спільно вирішувати ті чи інші питання, пов'язані із життєдіяльністю міста.

Вінницький національний технічний університет популяризував моду на здоровий спосіб життя та відмову від шкідливих звичок. А майбутні педагоги проводили тренінги серед старшокласників на знання історії міста, розвитку молодіжних ініціатив та знайомили із вишами, які знаходяться на території обласного центру. Студенти Вінницького факультету Київського національного університету культури і мистецтв презентували благодійний проект по збору коштів для лікування Олександра Моцяка, який потребує термінового лікування. А майбутні фінансисти намагались звернути увагу громади на проблему безпритульності, власним прикладом демонструючи можливість допомоги дитячим будинкам та притулку для собак. Студенти МАУПу ініціювали збір коштів та вже почали встановлювати ігровий майданчик на території дитячого садочка №9.

Міський голова Володимир Гройсман зазначив, що ті ідеї, які запропонували студенти є актуальними для Вінниці та мають право на життя. «Мені дуже приємно, що від молоді міста сьогодні є ініціатива приносити користь суспільству, - говорить мер міста. - Ваші проекти говорять не лише про готовність виявляти проблеми, а і діяти у напрямку ліквідації негативних явищ у суспільстві, популяризацію духовних цінностей тощо. Сьогодні молодь міста була і залишається рушійною силою, і приємно, що ця сила направляється у правильному напрямку. З впевненістю можна сказати, що такий фестиваль отримає статус щорічного, і міська рада надалі підтримуватиме його проведення»