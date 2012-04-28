До Вінниці їде Володимир Литвин

У вівторок, 1 травня, у Вінниці побуває голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Керівник парламенту візьме участь у святкуванні Днів Полонії та поляків за кордоном, котрі проводяться у Вінниці з нагоди Дня Конституції Республіки Польща.

Окрім голови ВРУ, будуть й інші віп-персони. Зокрема, Надзвичайниі і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрік Литвин.

Очікують, що на святкування приїде і наш земляк, міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

Урочистості відбудуться в обласному муздрамтеатрі ім. Садовського.