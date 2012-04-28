До Вінниці їде Володимир Литвин
10:18, 28 квітня 2012Вінниця
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На Дні Полонії і поляків за кордоном
У вівторок, 1 травня, у Вінниці побуває голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
Керівник парламенту візьме участь у святкуванні Днів Полонії та поляків за кордоном, котрі проводяться у Вінниці з нагоди Дня Конституції Республіки Польща.
Окрім голови ВРУ, будуть й інші віп-персони. Зокрема, Надзвичайниі і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрік Литвин.
Очікують, що на святкування приїде і наш земляк, міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.
Урочистості відбудуться в обласному муздрамтеатрі ім. Садовського.
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