„Тютюновий кайф” коштував життя 31-річному чоловікові
11:15, 03 травня 2012Вінниця
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Пожежа через недопалок
29 квітня о 19:48 на пункт зв’язку державної пожежної частини №7 міста Літин надійшло повідомлення про пожежу у селі Кожухів Літинського району.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Горів приватний житловий будинок.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 31-річного чоловіка, який задихнувся продуктами горіння.
Причиною пожежі стало паління в ліжку.
Загалом з початку цього року на Вінниччині зареєстровано 23 випадки отруєння чадним газом, при яких загинуло 3-є людей та 44 травмовано.
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