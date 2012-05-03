„Тютюновий кайф” коштував життя 31-річному чоловікові

29 квітня о 19:48 на пункт зв’язку державної пожежної частини №7 міста Літин надійшло повідомлення про пожежу у селі Кожухів Літинського району.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Горів приватний житловий будинок.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 31-річного чоловіка, який задихнувся продуктами горіння.

Причиною пожежі стало паління в ліжку.

Загалом з початку цього року на Вінниччині зареєстровано 23 випадки отруєння чадним газом, при яких загинуло 3-є людей та 44 травмовано.

