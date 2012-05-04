У Погребищі знайшли тіло утопленика

30 квітня о 10:10 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №26 міста Погребище надійшло повідомлення від чергового районного відділу УМВС Погребищенського району про те, що у водоймищі станції Погребище-1 виявлено тіло мервої людини. Труп 61-річного чоловіка виявили тамтешні мешканці.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Наразі обставини загибелі людини встановлюються.

Тіло направлено на судову медичну експертизу.