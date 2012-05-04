П'ятнадцятимільйонний борг по зарплаті „висить” уже цілий квартал

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій Вінницької області порівняно з початком 2012 року зменшилась на 3,8% (на 0,6 млн.грн.), а до 1 березня 2012р. – на 1,4% (на 0,2 млн.грн.) і на 1 квітня 2012 року становила 15,1 млн.грн.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної суми боргу більше половини (60,5%) припадає на підприємства-банкрути, 35,8% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 3,7%.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,4%.

Дещо менше половини (49,9%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області. Серед решти підприємств найбільша частка боргу перед працівниками, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (13,5%), установ охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги (12,1%) та будівельних організацій (9,5%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств у порівнянні до початку 2012 року збільшилась на 4,6% (на 0,2 млн.грн.), а до 1 березня 2012р. зменшилась на 4,1% (на 0,2 млн.грн.) і на 1 квітня 2012 року становила 5,4 млн.грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, впродовж березня зменшилась на 7,4% та становила 2,1 тис.осіб або 0,7% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 2591 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 48 підприємств-банкрутів області. Сума їх боргу, яка становила 9,1 млн.грн. в порівнянні до початку року зменшилась на 0,7% (на 66,8 тис.грн.), а до 1 березня 2012р. – збільшилась на 0,1% (на 8,1 тис.грн.).