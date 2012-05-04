Дихати на Вінниччині можна, місцями – через раз

Протягом 2011 року в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило понад 87 тис. т забруднюючих речовин, що майже на 16 тис. т., або 15,2% менше порівняно з 2010 роком.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Значна питома вага – 67,9% (59 тис. т) викидів забруднюючих речовин припадає на місто Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на міста Вінницю (4,8%), Жмеринку та Козятин (по 1,7%), а також на Барський (2,8%), Липовецький (2,3%), Гайсинський (2,0%) та Калинівський (1,9%) райони.

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2011 року склала 3297 кг. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає на місто Ладижин 667 т, а також на міста Козятин – 122 т, Жмеринку – 81 т та Вінницю – 60 т.

На душу населення в середньому по області припадає 53 кг викинутих у повітря забруднюючих речовин.

Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, розподілення та постачання газу, переробної промисловості та транспорту.

У місті Вінниці за 2011 рік викиди забруднюючих речовин становили 4169 т. Щільність викидів забруднюючих у розрахунку на квадратний кілометр в обласному центрі у 18 раз більше, ніж в цілому по області і становить 60 т, а обсяги викидів у розрахунку на кожного жителя міста складають 11 кг.

Основними забруднювачами повітря в обласному центрі є підприємства газопостачання викиди від яких склали 43% у загальних викидах забруднюючих речовин, підприємства переробної промисловості – 35%, в тому числі харчової – 25% та тепломережі 16%.