Шахраї підловили пенсіонерок на любові до дітей

Працівники вінницької міліції затримали телефонних шахраїв, жертвами яких стали дві пенсіонерки. Літні жінки віддали зловмисникам 1200 доларів США та 7 тисяч гривень.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Днями до Ленінського райвідділу міліції звернулися дві 64-річні пенсіонерки з заявами про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи їхніми заощадженнями.

Як з’ясувалося, до однієї з потерпілих близько першої години ночі на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що її сина затримали працівники міліції, і зараз він знаходиться у відділі міліції. Аби владнати проблеми з правоохоронцями, треба лише заплатити. Робити це треба негайно, поки не порушили кримінальну справу.

Приголомшена такою новиною, пенсіонерка одразу погодилася заплатити за звільнення нащадка. Взявши зі своїх заощаджень 200 доларів США та 7 тисяч гривень, жінка пішла на зустріч з посередником, який мав передати гроші людині, яка все владнає. У зазначеному місці на пенсіонерку чекало таксі, водієві якого вона віддала гроші.

Зі слів іншої заявниці, зловмисник, який телефонував до неї о третій годині ночі, діяв майже за аналогічною схемою. Чоловік повідомив пенсіонерці, що його на вулиці міста щойно побив її син. Щоб у сина не було проблем з правоохоронними органами, він згоден не звертатися з заявою до міліції, але за це потрібно заплатити 1 тисячу доларів. На пропозицію незнайомця жінка погодилася, і за кілька хвилин віддала гроші водієві таксі, який її чекав у зазначеному місці.

Лише після того, як жінки віддали гроші, вони здогадалися з’ясувати, де ж насправді їх сини. Коли стало відомо, що нічого страшного з їхніми дітьми не сталося, пенсіонерки пішли за допомогою до міліції.

Як розповів в.о. начальника Ленінського райвідділу міліції Анатолій Коцюруба, протягом доби особи, підозрювані у скоєнні цих злочинів були встановлені та затримані. Ними виявилися 26-річний, раніше судимий чоловік, та його подруга.

Чоловік телефонував за будь-якими номерами та у такий спосіб вишукував своїх жертв. Після того, як люди були готові зустрітися та віддати зловмисникові заощадження, він на зазначене місце зустрічі викликав таксі. Шахрай пояснював такстам, що до них підійде жінка та дасть гроші, ці гроші вони мають завезти за вказаною ним адресою та віддати його дівчині. Водії навіть не здогадувалися, що також стали жертвами шахрайських дій зловмисників.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України «Шахрайство», яка карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі перевіряється причетність молодих людей до інших аналогічних злочинів.