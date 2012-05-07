Джига поплив з вчителями у невідомому напрямку

Сьогодні, 7 травня, стануть відомі переможці 30-х обласних змагань з туристського багатоборства серед педагогів. Три дні команди з 23 районів області змагались у пішохідному, водному та велосипедному туризмі у селі Воробіївка Немирівського району. Організаторами змагань є Вінницький обласний центр дитячого і юнацького туризму та екскурсій. Переможці обласного конкурсу поїдуть на загальноукраїнські змагання. А ті, хто, які займуть перші три призові місця отримають грошову винагороду.

На відкритті губернатор Микола Джига зазначив, що ці змагання допомагають привернути увагу до здорового способу життя.

- Дуже приємно, що саме ви, педагоги, робите таку корисну справу, - сказав він.

Микола Васильович захотів особисто взяти участь у змаганнях з техніки водного туризму. Йому одягнули рятівний жилет, видали каску і Джига сів на катмаран разом з трьома вчителями.

