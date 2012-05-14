Вінниця латає дахи, міняє труби і вентилі

Готувати місто до наступного опалювального сезону міська влада розпочала вже у квітні.

Зокрема, розпочалися роботи з підготовки до зими житлового фонду.

За інформацією директора Департаменту міського господарства Вінницької міської ради Василя Броварника, силами ЖЕКів міста цьогоріч планується виконати поточний ремонт майже 36 тис. м² м'яких та шиферних покрівель, ремонт та заміна 825 погонних метрів водостічних труб, заміну майже 20,5 тисяч погонних метрів інженерних мереж.

Також у міжопалювальний період заплановано замінити понад 8 тисяч вентилів та кранів, відремонтувати майже 600 електрощитових, 350 вхідних дверей та понад півтисячі під'їздів.

Окрім того, заплановано виконати капітальний ремонт майже 20 тис. погонних метрів міжпанельних стиків, 13,7 тис. м² м'яких та шиферних покрівель та майже 2 тис. погонних метрів трубопроводів.

Наразі проводяться роботи з капітального ремонту в будинках, де створено ОСББ.

Зокрема, на вул. Винниченка, 30 (тут проводиться капітальний ремонт шиферної покрівлі, загальною площею 98 м²), вул. Пирогова, 59а (капітальний ремонт м'якої покрівлі, загальною площею майже 989 м²), а на вул. Першотравневій, 57 зараз проводиться капітальний ремонт фасаду та покрівлі.