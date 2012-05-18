На посадку лісів виділили 90 млн.грн

Програма створення лісів у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях виконується лише на 50%. Такі висновки зробила колегія Рахункової палати після аудиту ефективності витрачання бюджетних коштів повідомляє РБК-Україна.

Освоєння бюджетних коштів, які спрямовувалися у 2009-2011 рр. на реалізацію державної політики у сфері розвитку лісового господарства Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, не принесло очікуваного результату. На території цих регіонів, де сконцентровано понад 10% вкритих лісами земель держави, не вдалося досягти ефективних зрушень у збереженні та відтворенні лісового фонду.

Як засвідчив аудит, за наявності значних територій під деградованими і малопродуктивними землями (у Вінницькій області - 0,7 млн га, у Житомирській - 0,1 млн га) дієвого механізму виділення земель для заліснення не запроваджено.

- Як наслідок, завдання загальнодержавної програми "Ліси України" виконуються лише на рівні 50%, при цьому зберігається тенденція до подальшого зменшення таких насаджень. В умовах недостатнього фінансування заходів зазначеної програми, відтермінування плати за користування мисливськими угіддями до 1 січня 2015 р. призвело до того, що ліси, передані у довгострокове користування для потреб рекреації та мисливства, використовувалися у 2009-2011 рр. безоплатно, і це стало причиною недоотримання бюджетом значної кількості доходів, - зазначили в прес-службі.

На даний час Україна належить до держав, де забезпеченість лісовими ресурсами є недостатньою. Її лісистість становить 15,9%, що майже вдвічі менше, ніж у таких європейських державах як Румунія, Польща, Німеччина.

Нагадаємо, на посадку нових лісів в Україні з держбюджету в 2012 р. виділено 90 млн грн.