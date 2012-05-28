„Діти як діти” постануть у фотографіях
13:15, 28 травня 2012Вінниця
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З 29 травня по 4 червня у приміщенні Вінницького обласного краєзнавчого музею буде проводитись фотовиставка робіт переможців та призерів конкурсу «Діти як діти».
Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
Міський конкурс-фотовиставка «Діти як діти» проводиться вперше.
Його метою є виявлення і підтримка обдарованої учнівської молоді.
Конкурс проводиться в рамках програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей» і організований службою у справах дітей та департаментом освіти Вінницької міської ради.
Відкриття фотовиставки відбудеться 30 травня о 10:00 у приміщенні Вінницького обласного краєзнавчого музею.
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