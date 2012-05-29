Двометрова кішка прийшла до дітей-інвалідів

29 травня у Вінницькому центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» пройшло свято останнього дзвоника. Близько 150 вихованців зібралося на стадіоні з м’яким зеленим покриттям та натягнутими кольоровими блискучими стрічками з повітряними кульками. Більшість дітей - на інвалідних візках.

- Навчальний рік оголошую завершеним, - радісно каже ведуча. Діти плескають у долоні.

По черзі кілька діток виступають з музичними композиціями.

Першим виїжджає на візочку 14-річний Олександр Радзімовський. Співає пісню Юрія Шатунова «Дитинство».

Дмитро Скалянський та Інна Яблонська у вишиванках виконують жартівливу «Ой, під вишнею, під черешнею». Всі жваво аплодують та сміються. На напівзігнутих ногах виходить Роман Мельничук. Дзвінко співає запальну «Вчителька» вінницького гурту «ТіК». Всміхається та пробує танцювати, хоч хлопцеві це коштує чималих зусиль. Вихованець Юрій Медлярський у солом’яному брилі співає у парі з вчителькою Світланою Чорною українську народну пісню «Ти ж мене підманула».

- Наші діти на сцені - як звичайні - говорить методист центру Ірина Саранча. - Під час підготовик до свята деякі діти соромились виходити на сцену, але ми казали, що треба іншим батькам показати, чого ви навчлись за рік.

Наостанок дітей розважає велика біла Киця Мура в рожевому платті. Це – переодягнена вчителька Людмила Вознік. Вона сама пошила костюм. Підходить до кожної дитини, просить потиснути їй лапу. Діти всміхаються й співають пісню про кицю.

У Вінницькому центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» навчається 150 дітей.