Щодня у Вінниці фіксують 4-5 крадіжок з авто

Щодня правоохоронці Вінниччини фіксуютьп о 3-4 випадки крадіжок з автосалонів. Про це повідомив Олександр Глянько, начальник управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області.

- Звертаємось до громадян не залишати цінни речі у машинах, щоб не провкувати злочинців, - сказав Олександр Іванович. - Ось нещодавно був випадок, коли чоловік продав машину, і залишив у сумці в машині кількадесятків тисяч доларів, а сам пішов їсти у кафе. Викрадачів грошей досі не знайшли. Хоча зараз первіряємо замого потерпілого, чи не було це інсцинування. Адже в минулому році у нього була така сама історія.

З початку року на Вінничину угнано 42 атвомобілі. 39 з них знайшли у першу ж добу. Ще три досі у розшуку.

- Це вантажний автомобіль КамАЗ, який угнали з одного з сіл, друга - "Мазда-6", угнана з Вінниці і "Ленд Крузер", який викрали у росіянина, що відпочивав у санатрію в Хмільнику, - повідомив Глянько.