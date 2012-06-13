До чотирьох вінницьких олімпійців додалися два параолімпійці

Вінницю і область на Олімпіаді-2012 представлятимуть 4 спортсмени: веслувальниця Інна Осипенко-Радомська і легкоатлетка-багатоборка Наталя Добринська (обидві – олімпійські чемпіонки), стрибунка у воду Анна Письменська і ас спортивної ходьби Ольга Яковенко.

До них додалися двоє вінницьких спортсменів-інвалідів, які змагатимуться на Параолімпійських іграх у Лондоні-2012.

– Місто над Бугом на Параолімпіаді представлятимуть пауерліфтери з ураженням опорно-рухового апарату Анатолій Миколюк і Олена Войтко, – повідомив голова спорткомітету Вінницької міської ради Сергій Краєвський. – Кошти на підготовку Миколюка виділяла міська влада. І недарма. Завдяки нашій підтримці він здобув параолімпійську ліцензію на міжнародному турніру у ОАЕ.

Підготовкою вінницьких пауерліфтерів з ураженням опорно-рухового апарату у Вінниці опікується досвідчений тренер Олег Пакула.