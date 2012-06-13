Дитячого візочка вкрали у лікарні

До Ленінського райвідділу міліції міста Вінниці вчора о 17.00 год. звернулась 32-річна вінничанка з заявою про те, що цього ж дня з приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Хмельницьке шосе скоєна крадіжка її дитячої коляски.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

По «гарячих» слідах міліціонерами встановлена особа, підозрювана у скоєні злочину. Нею виявилась 34-річна раніше судима жителька м. Києва. Крадене вилучено.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України: крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.