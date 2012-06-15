Заступника голови райради звільнили за корупцію

17:25, 15 червня 2012
Вінниця
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В Теплицькому районі

За втручання прокуратури Теплицького району звільнено з посади посадовця за адміністративне корупційне правопорушення.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області

Прокуратурою Теплицького району складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП відносно заступника голови Теплицької районної ради (був єдиним засновником і директором ПП "МІК" та володів контрольним пакетом акцій (78%) ВАТ "Бершадське АТП").

Постановою Теплицького районного суду чиновника визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення та накладено на нього стягнення у виді штрафу, а також прийнято рішення про конфіскацію незаконно отриманих коштів.

Вказане рішення суду було оскаржено посадовцем в апеляційному порядку, та постановою Апеляційного суду Вінницької області постанову Теплицького районного суду залишено без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Рішенням сесії Теплицької районної ради на підставі рішення Теплицького районного суду повноваження чиновника припинено та звільнено його із займаної посади.

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