Шукають зниклу 16-річну дівчину

Розшукується безвісти зникла 16-річна Бойко Оксана Вікторівна з села Красносілка Бершадського району Вінницької області. 24 травня цього року дівчинка виїхала на навчання в смт Теплик Вінницької області в Теплицьке ПТУ № 37 та зникла в невідомому напрямку.

До сьогодні місце її знаходження залишається невідомим. Була одягнена в червону майку, джинси темно-синього кольору, зелені гумові шльопанці.

Оксана на зріст 160-165 см, худорлявої статури, має блакитні очі, світло-русе пряме до плечей волосся.

При собі дівчинка мала жіночу сумку чорного кольору, мобільний телефон «САМСУНГ» чорного кольору із боковими вставками червоного кольору.

Міліція звертається до всіх небайдужих людей, які бачили дівчинку чи мають інформацію про її місцезнаходження, повідомити в Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області за тел. 04352 2-24-81 (відділ карного розшуку), 2-21-00 (чергова частина) або в найближчий райвідділ міліції за телефоном 102.

Ваш дзвінок допоможе знайти дитину, зберегти її здоров’я та навіть життя.