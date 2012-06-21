Основним алергеном наступного тижня у Вінниці залишаються злакові трави. Через високу температуру та сухе повітря ці рослини інтенсивно пилкують, і їх пилок тримається у повітрі. Підвищення концентрації пилку злаків прогнозується 24 та 28 червня. Але інтенсивніше за будь-які інші рослини у Вінниці зараз пилкує кропива.

- Майже весь наступний тиждень у Вінниці очікується тепла та суха погода, у повітрі знову прогнозуються високі та дуже високі концентрації спор кладоспоріум, - говорить Вікторія Родінкова, керівник аеробіологічної групи Вінницького національного медуніверситету. - Аскоспори та альтернарія можуть стати чинниками алергії 25-28 червня.

Якщо Ви відчуваєте симптоми алергії на пилок рослин або хочете попередити їх появу ознайомтесь із рекомендаціями лікаря:

1. Не займайтесь активною діяльністю на вулиці в ранковий час (пік викиду пилку припадає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо - у суху вітряну;

2. Не вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі одяг і білизну – на неї осідає пилок

3. Зачиняйте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте вікна в автомобілях.

4. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По можливості користуйтеся маскою, особливо - за містом.

5. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою.

6. При наявності температури в період загострення полінозу не використовуйте безконтрольно жарознижуючі та антибактеріальні препарати.

8. Якщо є можливість, поїдьте у відпустку у морські, степові або гірські райони України, де активне пилкування дерев на даний час не спостерігається.

