Усі отрутохімікати з Вінниччини вивезуть в Польщу

30 мільйонів гривень виділив держбюджет України на вивезення з Вінницької області усіх отрутохімікатів. Про це повідомив з посиланням на заступника голови Вінницької облдержадміністрації Володимира Барецького повідомив сайт ВінницяІнфо.

- В цьому році з області отрутохімікати будуть вивезенні стовідсотково. З державного бюджету, а саме з екологічного фонду, нам виділено більше 30 мільйонів гривень. Ця програма вже діє, і маємо надію, що до кінця року ми позбавимось від усіх хімічних залишків. На Джуринському могильнику вже працюють спеціалісти, і звідти буде все вивезено до останнього кілограма та утилізовано за межами України в Польщі, - наголосив Барецький.

Найбільш проблемними об’єктами на Вінниччині є полігон твердих побутових відходів у с.Стадниця Вінницького району, золовідвал Ладижинської ТЕС на території 186 га в с.Зарічнному Тульчинського району, відходи фосфогіпсу колишнього ВО «Хімпром» (біля 500 тис. тонн), відходи гальванічного виробництва підприємств м. Вінниці та найнебезпечнійший об‘єкт - могильники отрутохімікатів біля с.Джурина Шаргородського району.

Неофіційно Джурин називають “другим українським Чорнобилем”. За селом, на площі 4,5 га знаходиться один із найбільших в Україні могильник отрутохімікатів, у якому знаходиться 1023 тонни відходів із невикористаних мінеральних добрив, нітратів, пестицидів. Серед них одна тонна ртуті, близько 500 тонн дусту ДДТ, інші хімічні сполуки, які утворилися в наслідок змішування цих складних речовин.Поховання реагентів відбулося 1978 року, з дев’яти областей України, із використанням зусиль Міноборони і МВС СРСР.

За цей час тут не проведено жодного інструментального дослідження стану заховання, за полігоном нині ніхто не доглядає.