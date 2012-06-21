Вінницькі митники отримали ангела-охоронця

Вінницька митниця в переддень професійного свята зібрала своїх колег на урочистості. Почесні місця посіли ветерани, завітали з привітаннями й представники інших державних структур. Зокрема, представники обласної та міської влади, міліції, служби безпеки, податківці та прикордонники.

Вітаючи колег, в.о.начальника Вінницької митниці Вадим Хмаров, наголосив, що гордитися є чим. «Ми багато чого зробили, щоб поповнити бюджет, також виростили молоде покоління надійних працівників митної служби», - сказав Вадим Хмаров.

Цього дня нагороджували кращих з кращих. За особистий вклад в роботу митної служби отримав відзнаку «Почесний митник України» начальник митного поста по Вінницькій митниці Віктор Сокирко. Нагороджено було також переможця в профільному конкурсі «Кращий за професією» начальника митного поста Немирова Олександра Абрамовича.

Нагороджували працівників і грамотами за сумлінне виконання обов’язків. Цікаво, що в більшості такі нагороди отримали інспектори-жінки. І це зайвий раз доводить, що жінки можуть бути не лише берегинями домашнього вогнища, а й стояти на сторожі економічних інтересів держави. От і з нагоди 21-ої річниці дві представниці прекрасної статі достроково отримали спеціальні звання – інспектор митної служби ІІ рангу Вікторія Суєтінова та інспектор митної служби ІІІ рангу Ірина Келец.

Свято стало знаковим для всіх, навіть і для порушників, з яких, згідно з наказом очільника митної служби, було знято раніше накладені стягнення.

- Я зичу молодим митникам дослужитися до пенсії і залишити гідне обличчя своєї професії, - говорить ветеран митної служби Тетяна Цимбал.

Багато теплих слів лунало на адресу працівників митниці, зокрема колеги-прикордонники, які пліч-о-пліч працюють з митниками в інтересах безпеки держави, говорили про перспективність і покращення подальшої спільної роботи.

А колеги-податківці презентували митникам ікону Ангела-охоронця як символ захисту тих, хто захищає Україну.