Син вінничанки Світлани Теренчук поповз за мамою на сцену

24 червня у День Молоді у вінницькому будинку офіцерів команда КВН «Вінницькі перці» нагороджувала активних молодих людей року. Дипломи та квіти отримали 18 номінантів: учасниця проекту «Голос країни» Вікторія Рихлюк, голова Студентського парламенту Вінниччини Дмитро Слободянюк та його колеги Євген Власюк, Микола Гнатюк та Ігор Бойко, співробітниця прес-служби Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Ірина Курінна, команда з п’яти молодих людей, які перемогли у конкурсі Microsoft SIFE-Україна, чемпіонка Європи зі спортивного орієнтування Марія Соколовська, бронзові призерки Чемпіонату світу з акробатики серед жінок Анжеліка Валявська та Дана Оліфер, дизайнер Світлана Теренчук, чемпіонка світу з бейлі-денсу Ірина Борзова., команда КВН «Вінницькі перці», фіналіст пісенного конкурсу «Голос країни» Олександр Онофрійчук з Козятина та фіналісти конкурсу «Х-фактор» тріо «Максимум».

Коли на сцену за нагородою виходила дизайнер Світлана Теренчук, її маленький син, який тільки навчився ходити, на колінках поповз за мамою на сцену. Вибратися не міг, але сів на підлогу і дивися, як їй вручають диплом.

Після вінничанам подарували свої пісні Віктоіря Рихлюк, Олександр Онофрійчук та Сергій Жарук,Олег Пашковський і Вадим Безвуляк з тріо «Максимус». Хлопці виступали у супроводі живої музики, яку виконувала вінницька група «Санрайз». І урочисто повідомили зі сцени, що учасник тріо Сергій тільки що одружися. Це викликало зливу аплодисментів у залі.

Тріо "Максимусм"

Перший зліва - голова Студентського парламенту Вінничини Дмитро Слободянюк

Олександр Онофрійчук

Вікторія Рихлюк