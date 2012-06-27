Військові льотчики кружляють у небі над Вінницею

Сьогодні, 27 червня, на базі 456-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України завершується льотно-методичний збір. З 11 червня понад 50 пілотів транспортної авіації Повітряних сил з Вінниці, Борисполя, Мелітополя та Чугуєва на літаках Ан-26 та вертольотах Мі-8 удосконалюють свої льотні навички для польотів в якості інструкторів та виконують необхідні вимоги для присвоєння класної кваліфікації військового льотчика (штурмана) 3, 2 і 1 класів.

Про це повідомив департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

До виконання польотів залучено 5 одиниць авіаційної техніки та виділено понад 80 тонн авіаційного гасу.

За час проведення заходу виконано 11 льотних змін із загальним нальотом понад 90 годин, вже два льотчика виконали програму для присвоєння кваліфікації військового льотчика першого класу, троє другого класу та двоє третього класу. Для цього кожному льотчику потрібно було виконати певні вправи індивідуальної програми вдень і вночі, у простих і складних метеорологічних умовах.

– Виділено достатньо палива завдяки чому польоти тривають практично без перерв, – зазначив старший інспектор-льотчик відділу транспортної авіації командування Повітряних Сил ЗС України полковник Іван Шоломій.

Екіпажі на Ан-26 та М-8 виконують чергові завдання перевірки техніки пілотування, наприклад, з імітацією вимкненого двигуна, польоти по дублюючим приладам. Під час збору льотно-підйомний склад відпрацьовує вправи на бойове застосування, атаки по наземним цілям згідно до курсів бойової підготовки. Крім того, транспортники виконували інші вправи.

– Рівень підготовки екіпажів транспортної авіації доволі високий і повною мірою дозволяє виконувати усі завдання, які на них покладаються. Утім, остаточна оцінка кожному військовослужбовцю буде виставлена за підсумками збору, – зауважив полковник Іван Шоломій.