Аграрний міністр на Вінниччині
09:27, 18 липня 2012Вінниця
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Розкаже про особливості розвитку села
Сьогодні Вінницьку область відвідає міністр аграрної політики та продовольства. В рамках візиту Микола Присяжнюк відвідає Вінницькій національний аграрний університет, де разом із губернатором Миколою Джигою та головою обласної ради Сергієм Татусяком зустрінеться із керівництвом вузу.
Також у рамках перебування запланована нарада з питань особливостей розвитку аграрного сектору та стратегій розвитку українського села. Про це повідомила прес-служба обласної адміністрації.
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