Аграрний міністр на Вінниччині

Сьогодні Вінницьку область відвідає міністр аграрної політики та продовольства. В рамках візиту Микола Присяжнюк відвідає Вінницькій національний аграрний університет, де разом із губернатором Миколою Джигою та головою обласної ради Сергієм Татусяком зустрінеться із керівництвом вузу.

Також у рамках перебування запланована нарада з питань особливостей розвитку аграрного сектору та стратегій розвитку українського села. Про це повідомила прес-служба обласної адміністрації.