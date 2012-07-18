Зачиняйте вікна: злодії полюють

Працівники міліції затримали 18-річну вінничанку, яку підозрюють в крадіжці золотого ланцюжка.

Повідомляє центр громадських зв’язків УМВС України у Вінницькій області.

Згідно із заявою 20-річної мешканки Вінниці, у вікно її квартири проникли злодії та вкрали ланцюжок вартістю 1200 гривень. Правоохоронцям вдалося затримати злодійку. Втім, здобич та вже продала.

Всього ж за вчорашній день в області зафіксовано 39 заяв про злочини, 30 з них розкрито по «гарячих слідах».

