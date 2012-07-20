На дівчину написали заяву у міліцію і вона вистрибнула з 5-го поверху

17-річна Людмила з райцентру Бар надавала стусанів на рік меншому юнаку. Її друзі зняли побиття на відео та виклали в інтернет.

- По телефону мене часто шантажувала. Казала, як не прийду, то скрутить в'язи. Вона два рази мене вдарила в голову. Далі вже не розумів, що робиться. Била вона одна, хоча був її знайомий. Вони були на сторожі, щоб я не втік. Коли пішла з носа кров, вона вдягла боксерські рукавиці і знову стала бити. Стала вимагати 30 гривень на пиво, бо витратила сили на моє побиття - розповідає "Газеті по-українськи" потерпілий Богдан.

Додатково хлопець вдарився головою об східці. Від травм втратив свідомість. Отямився, коли його облили водою. Лікарі діагностували тимчасову втрату пам'яті внаслідок черепно-мозкової травми.

- Вона хотіла з ним просто поговорити, покликала на визначений час біля училища. Я як побачила свою побиту дитину, була в шоці, - розповідає мати Лариса.

Батьки потерпілого хлопця написали заяву до міліції на Людмилу. Коли дівчина дізналася про це, вистрибнула з 5-го поверху.

Від падіння дівчина отримала струс головного мозку, черепно-мозкову травму. Від розриву селезінки у неї почалася внутрішня кровотеча. Її доправили у реанімацію райлікарні. Лікарі врятували Людмилу. Сьогодні її перевели до хірургічного відділення, її життю нічого не загрожує, повідомили лікарі.

За інформацією правоохоронців, на цю дівчину вже неодноразово скаржилися за вимагання та грабіж.

