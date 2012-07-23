Закрились 7 дитячих таборів на Вінниччині

З початку ліітнього сезону на Вінниччині діяло 20 оздоровчих дитячих таборів і 10 санаторіїв. На сьогодні 7 таборів вже припинили свою діяльність. Решта працюватимуть до серпня. Про це УНІАНу повідомила Державний санітарний лікар Вінницької області Валентина Зайцева.

- Ми щодня перевіряємо санітарний стан таборів, – сказала Валентина Григорівна, – вже виписали понад 400 штрафних санкцій за непроходження персоналом медогляду, за порушення особистої гігієни, за відсутність сертифікатів на продукти харування, за несвоєчасне вивезення сміття з території табору, за неприбирання приміщень після змін. Штрафи сягають 340-780 гривень.

Також було виписано 16 штрафних санкцій підприємствам – постачальникам продуктів у дитячі табори.

- Я молюсь, щоб дитячі табори закінчили свою роботу без проблем і ексцесів, бо для когось літо - час відпочинку, а санепідслужба щодня пильнує, аби не було отруєнь, - додала насамкінець Зайцева.

На Вінниччині за літній період вже оздоровилось 3500 дітей.