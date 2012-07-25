Прокуратура області повернула державі 891 кв м житла

Завдяки втручанню прокуратури Вінницької області 891 кв.м житла буде повернуто законному власнику. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Задоволена апеляційна скарга прокуратури області на рішення Літинського районного суду у справі за позовом Златова В.Л. до ДП СП «Вінницьке» про визнання договору купівлі-продажу державного майна дійсним та визнання права власності на нього.

Прокуратура Вінницької області подала позов в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України, державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Вінницьке» до Златова В.Л. про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину – договору купівлі-продажу нерухомого майна загальною площею 891 квадратних метри.



