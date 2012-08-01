Вінничани – свободівці на виборах: вісім списочників і 2 мажоритарники
Вирішив з’їзд партії
Олег Тягнибок, Богдан Бенюк, Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко та Олександр Шевченко увійшли до першої п’ятірки списку кандидатів у народні депутати від «Свободи» на парламентські вибори.
Так вирішив зїзд партії, який сьогодні відбувся у Києві.
Олег Тягнибок Олег Тягнибок очолив список. Загалом у виборчому списку «Свободи» у багатомандатному виборчому окрузі 225 кандидатів.
Серед них - восьмеро вінничан.
Про це УНІАН-Вінниччина телефоном зі з’їзду повідомив прес-секретар Вінницької облорганізації ВО «Свобода» Володимир Барцьось.
На 26-му місці – голова обласної організації партії «Свобода» Олексій Фурман.
Ще семеро партійців - керівники районних організацій «Свободи» та депутати районних рад – отримали місця у списку опісля 75 номеру.
За погодженням з Об’єднаною опозицією «Батьківщина», «Свобода» «заповнила» свої вакансії на одномандатних округах.
Отож, по округу №12 піде голова Вінницької міськорганізації ВО «Свобода», депутат Вінницької міськради Володимир Базелюк.
На округ №15 під танки кинули голову Чернівецької РО ВО «Свобода», депутата тамтешньої райради Сергія Продана.