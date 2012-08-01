Вінничани – свободівці на виборах: вісім списочників і 2 мажоритарники

Олег Тягнибок, Богдан Бенюк, Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко та Олександр Шевченко увійшли до першої п’ятірки списку кандидатів у народні депутати від «Свободи» на парламентські вибори.

Так вирішив зїзд партії, який сьогодні відбувся у Києві.

Олег Тягнибок Олег Тягнибок очолив список. Загалом у виборчому списку «Свободи» у багатомандатному виборчому окрузі 225 кандидатів.

Серед них - восьмеро вінничан.

Про це УНІАН-Вінниччина телефоном зі з’їзду повідомив прес-секретар Вінницької облорганізації ВО «Свобода» Володимир Барцьось.

На 26-му місці – голова обласної організації партії «Свобода» Олексій Фурман.

Ще семеро партійців - керівники районних організацій «Свободи» та депутати районних рад – отримали місця у списку опісля 75 номеру.

За погодженням з Об’єднаною опозицією «Батьківщина», «Свобода» «заповнила» свої вакансії на одномандатних округах.

Отож, по округу №12 піде голова Вінницької міськорганізації ВО «Свобода», депутат Вінницької міськради Володимир Базелюк.

На округ №15 під танки кинули голову Чернівецької РО ВО «Свобода», депутата тамтешньої райради Сергія Продана.

