Чому зносять трамвайну зупинку біля кінотеару "Мир"

Сьогодні, 6 серпня, у Вінниці почали роботи по облаштуванню нової трамваної зупиники по вул. Космонавтів. Ту, що існувала раніше, біля кінотетару "Мир" знесуть. Нову облшатовують одразу навпроти тролейбусної зупинки біля торгового центру "Кельце", що саме зводиться.

- Сьогодні ми зняли бордюри. Потім підготуємо площадку, покладемо асфальт. Довжина нової зупинки буде 47 метрів - якраз на 2 вагони трамвая. Дерева на місці майбутньої зупинки зрізати не плануємо, - говорить каналу "ВІТА робітник дорожньої служби, що проводить облаштувальні роботи.

Місцеві жителі задоволені переносом зупинки.

- Коли чекаєш на тролейбус, раніше може приїхати трамвай, і доводиться або бігти через дві дороги, або чекати далі тролейбус. А так, просто перейдеш кілька метрів і вже на трамвайній зупинці, - говорить вінничанка.

Саме з цією метою і проводиться переніс зупинки - для зменшення травмування пасажирів, які бігають між трамвайною і тролебусною зупинкою, намагаючись встигнути сісти на транспорт.