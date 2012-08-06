Автівка Продивуса у ДТП не потрапляла

12:44, 06 серпня 2012
Вінниця
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Війна компроматів розпочалася?

Наприкінці минулого тижня на інтернет-сайтах з’явилась інформація про ДТП  начебто  за участі авто президента Федерації боксу України Володимира Продивуса.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі  ПАО «Мостобуд»,  інцидент дійсно мав місце в Харкові, але машина В. Продивуса ніякого відношення до нього не має. Співпали цифри на державному номерному знаку, але букви  серії зовсім інші.

Голова Федерації боксу знаходиться в Лондоні на літніх Олімпійських іграх 2012,  де, як відомо, активно і публічно бореться з фактами нечесного суддівства  відносно   наших боксерів.

Прес-служба ПАО «Мостобуд» пов’язує викид  „чорного” піару з включенням кандидатури Володимира Продивуса в прохідну частину списку кандидатів у депутати Партії регіонів до виборів у Верховну Раду України і закликає ЗМІ більш ретельно  вивчати інформацію, особливо під  час виборчих перегонів.

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