Автівка Продивуса у ДТП не потрапляла

Наприкінці минулого тижня на інтернет-сайтах з’явилась інформація про ДТП начебто за участі авто президента Федерації боксу України Володимира Продивуса.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ПАО «Мостобуд», інцидент дійсно мав місце в Харкові, але машина В. Продивуса ніякого відношення до нього не має. Співпали цифри на державному номерному знаку, але букви серії зовсім інші.

Голова Федерації боксу знаходиться в Лондоні на літніх Олімпійських іграх 2012, де, як відомо, активно і публічно бореться з фактами нечесного суддівства відносно наших боксерів.

Прес-служба ПАО «Мостобуд» пов’язує викид „чорного” піару з включенням кандидатури Володимира Продивуса в прохідну частину списку кандидатів у депутати Партії регіонів до виборів у Верховну Раду України і закликає ЗМІ більш ретельно вивчати інформацію, особливо під час виборчих перегонів.