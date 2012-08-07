Вінничани сплачують ресурсні платежі та ренту мільйонами

Понад 8 тисяч вінницьких платників перерахували до Зведеного бюджету 23 млн. грн. ресурсних і рентних платежів

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Як і раніше, у структурі цих надходжень лідирує збір за спеціальне використання водних ресурсів. Його за 7 місяців 2-12 року надійшло 10,6 млн. грн.

На другому місці – збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 5,6 млн. грн. Решта суми – плата за користування надрами.

Зауважимо, що цьогорічні ресурсні та рентні платежі на 2,1 млн. грн., або на 10,1 відсотка перевищують показники аналогічного періоду минулого року.

Зазначене зростання, наголошує перший заступник голови ДПС у Вінницькій області Володимир Ліщенко, напряму пов’язане з підвищенням моральної відповідальності платників податків, які користуються природними надрами Вінниччини, перед нащадками за їх збереження в належному стані.