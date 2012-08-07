Податківці назбирали «на природу» на 16 мільйонів більше, ніж торік

Зазначеного додаткового фінансування заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів удалося забезпечити завдяки тісній співпраці податківців області з платниками податків, які сплатили поточного року майже на 16 млн. грн. екологічного податку більше від аналогічного періоду 2011 року.

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Всього ж за звітний період січня – липня 2012 року до зведеного бюджету було перераховано 26,7 млн. грн. цього платежу.

Як зазначає голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко, за рахунок наявних надходжень від екологічного податку у місцевих громад буде змога суттєво покращити природне середовище, а відтак підтримати екологічну безпеку держави.

