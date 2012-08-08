Зареєстровані мажоритарники ПР: Джига і Добринська є, а Калетніка немає

Вчора ЦВК своєю Постановою №181 затвердила перелік кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, утворених у межах Вінницької області.

В Додатку 2 до згаданої постанови ЦВК кандидатами в депутати визнані зареєстрованими:

Одномандатний виборчий округ №11 - Добринська Наталія Володимирівна, народилася 29 травня 1982 року в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спортивний інструктор штатної збірної команди України з легкої атлетики, Державна служба молоді та спорту України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ №12 - Костирко Дмитро Олександрович, народився 22 листопада 1979 року в місті Прип’ять Чорнобильського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член Партії регіонів, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ №13 - Кавунець Андрій Володимирович, народився 9 червня 1978 року в місті Калинівка Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу ідеології Вінницької обласної організації Партії регіонів, член Партії регіонів, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ №14 - Гнатюк Юрій Петрович, народився 7 травня 1979 року в місті Калинівка Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, агрофірма ТОВ "Лайф-Інвест", член Партії регіонів, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ №15 - Джига Микола Васильович, народився 15 травня 1949 року в селі Яровому Шаргородського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова Вінницької обласної державної адміністрації, член Партії регіонів, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія регіонів.

Одномандатний виборчий округ №16 - Стойлов Володимир Петрович, народився 25 сiчня 1960 року в селі Юрківці Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації, член Партії регіонів, проживає в місті Могилів-Подільський Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія регіонів

Одномандатний виборчий округ №17 - Капітан Олександр Олександрович, народився 1 сiчня 1980 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, консорціум "Енергобуд", член Партії регіонів, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія регіонів.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, XIX конференція Вінницької обласної організації Партії регіонів, що відбулась 21 липня, ухвалила кандидатури своїх висуванців на «мажоритарку» .

Перелік рекомендованих осіб виглядав так:

1. Наталя Добринська

2. Дмитро Костирко

3. Олексій Кривопішин – начальник Південно-Західної залізниці, депутат Вінницької обласної ради;

4. Григорій Калетнік – ректор Вінницького національного аграрного університету, Народний депутат України;

5. Олександр Капітан

6. Володимир Стойлов

7. Юрій Гнатюк

8. Андрій Кавунець

9. Іван Мовчан – Перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації, заступник голови Вінницької обласної організації Партії регіонів, депутат Вінницької обласної ради.

Як бачимо, ЦВК не зареєструвала,а з’їзд партії, очевидно, не затвердив висування в мажоритарних округах таких важковаговиків як нардепа-регіонала - ректора Вінницького Національного аграрного університету Григорія Калетніка та начальника Південно-Західної залізниці, депутата Вінницької обласної ради Олексія Кривопішина.

Але одномандатний виборчий округ № 18(Центр - місто Іллінці. Межі: Іллінецький, Липовецький, Немирівський, Оратівський, Погребищенський райони.) вакантним для Калетніка таки залишили.