Вінничани поїхали до Києва, щоб підняти ціну на воду

Підприємство «Вінницяводоканал» намагається збільшити тарифи на воду та водовідведення у Вінниці.

- Сьогодні наші економісти повезли нові розрахунки на затвердження у Київ. Минулого року розрахунки також возили в Київ, але затвердження нових тарифів не відбулося. Лише нам скорегували у 2010 році на 2,8 відсотки з врахуванням енергетичної складової, а в 2011 на 8,3 відсотка. Це підняття навіть не перекрило нам збитки по електроенергії, - сказала сьогодні, 8 серпня, на круглому столі стосовно проведення Тарифної реформи в Україні економіст планового відділу підприємства «Вінницяводоканалу» Зоя Крапаль

Економісти підприємства намагаються довести, що на сьогодні економічно обґрунтовані тарифи у Вінниці це 2,22 гривні за кубометр води та 1,68 гривень за кубометр водовідведення.

- Підприємство збиткове, - стверджує економіст. - За перше півріччя цього року воно отримало більше 5 мільйонів збитків за водопостачання і близько мільйона за водовідведення. Собівартість одного кубометра води – 2, 78 гривень, а базовий тариф – 2, 04 гривні. Водовідведення – 1, 99 копійок, а тариф – 1, 65. Тобто, тарифи не перекривають навіть собівартості. "Водоканал" - збикткове підприємство.