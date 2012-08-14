З початку року на Вінниччині видано 90 тисяч актів на землю

З початку року землевпорядна служба області зареєструвала біля 90 тисяч правовстановлюючих документів на землю.

Про це повідомили в головному управлінні Держкомзему у Вінницькій області.

За перше півріччя 2012 року територіальними органами Держкомзему Вінницької області зареєстровано 89,8 тисяч правовстановлюючих документів на землю, з них 27,0 тисяч державних актів на право власності на земельні ділянки, 0,1 тисяч державних актів на право власності на земельну ділянку, виданих юридичним особам, 0,2 тисяч державних актів на право постійного користування земельною ділянкою, 62,5 тисяч договорів оренди.

Також проставлено 7,2 тисяч відміток про перехід права власності, відкрито Поземельну книгу на 79,5 тисяч земельних ділянок, видано біля 13,5 тисяч витягів з поземельної книги.

