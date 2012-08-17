В Наддністрянщині шукатмуть русалок

За ініціативи обласної організації Національної спілки письменників України прийнято рішення щодо проведення щорічного Всеукраїнського літературного свята «Русалка Дністрова», яке вперше відбуватиметься 8-9 вересня у Могилів-Подільськогму районі.

Про це повідомило управління преси та інформації Вінницької ОДА,

З приводу підготовки та проведення цього дійства 16 серпня за головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Любові Спірідонової проведено засідання оргкомітету.

Як зауважила Л.Спірідонова цей захід дасть можливість створювати нові майданчики для відкриття нових талантів з глибинки. Цьогорічне свято «Русалка Дністрова» пройде у формі літературно-мистецького заходу за участю представників Молдови і Придністров’я. Також передбачається передача бібліотечок художніх книг та підручників в бібліотеки громад, де компактно проживають закордонні українці.

Обласна влада вважає, що це свято є важливою ідеологічною складовою Єврорегіону «Дністер», в якому головує очільник обласної ради Сергій Татусяк. Особливо воно сприятиме духовно-культурному обслуговуванню українців, що проживають на Наддністрянщині за межами нашої держави, та зближенню української і молдовської літератур і культур.

Ознайомлюючи членів оргкомітету із першочерговими завданнями голова ВОНСПУ Михайло Каменюк зазначив, що це один із серйозних кроків, щоб повернути м.Могилів-Подільський та району колишнє значення потужного і політично-важливого культурно-мистецького центру України.

Свято суттєво доповнює змістовність загальнообласної культурно-мистецької акції до 80-річчя області «Благословення земля моя» на його завершальній стадії. Також воно сприятиме децентралізації розвитку культурних процесів в Україні.