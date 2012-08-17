20 тисяч прочан не злякались дощу

15 серпня відбувся хресний хід до місця Явлення Пресвятої Богородиці на Іосафатовій долині, що поблизу с. Голинчинці Шаргородського району. За традицією, щороку, тут збираються тисячі прочан, несучи з собою хрести, щоб виконати веління Божої Матері. Адже саме в Іосафатовій долині, як розповідає передання, 89 років тому явилась Божа Мати та освятила це місце словами: «Хрести ставте, Христа славте». З того часу долину почали називати Долиною хрестів.

Цьогорічний хресний хід очолили митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон, архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський Никодим та єпископ Конотопський і Глухівський Роман. Духовенство Вінницької єпархії, а також священики, монахи і миряни з інших куточків України, з Молдови та Росії взяли участь у хресному ході. Навіть не зовсім сприятливі погодні умови не злякали прочан, яких зібралося близько 20 тисяч.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

О 7-й ранку, після молебню у храмі святого великомученика Димитрія Соунського с. Голинченці, хресний хід, на чолі з владикою Симеоном, вирушив до Іосафатової долини, де відбулася Божественна Літургія. Під час служби співав хор з Почаївської лаври, що додало святу ще більшої урочистості.

По закінченні літургії митрополит Симеон звернувся до присутніх з проповіддю. У своєму слові владика дякував Божій Матері, Котра благословила в цей день сприятливу погоду для хресного ходу і молитовно просив у Неї милості та щедрот для вінницького краю і для всіх тих, хто прибув на Іосафатову долину вшанувати Пресвяту Діву Марію та Її Божественного Сина.

Серед учасників свята на Іосафатовій долині були й представники влади, на чолі з губернатором Вінниччини Миколою Васильовичем Джигою. До них владика звернувся зі словами подяки за добрі справи на благо Церкви та в славу Бога. Це стосується благоустрою Іосафатової долини, допомоги монастирям та храмам Вінницької єпархії.

У відповідь Микола Васильович подякував архієрею за молитви та просвітницьку роботу, яку проводить Вінницька єпархія. Також губернатор передав богослужбову Чашу та ікону Тайної Вечері у дар для Шаргородського чоловічого монастиря, який несе опіку над Іосафатовою долиною.