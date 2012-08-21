Батьки випросили 10-й клас, але директора звільнили

У Вінниці батьки та вчителі школи №19 протестують проти звільнення свого директора Дмитра Щербацького

Заява про звільнення молодого керівника учбового закладу підписана у п'ятницю, 17 серпня. Причиною для такого несподіваного кроку, на думку батьків десятикласників школи, став їхній лист до освітянських чиновників. У листі містилось прохання залишити цього року в школі єдиний десятий клас, хоча він кількісно і не дотягував до необхідного мінімума у 29 учнів.

- Батьки наших п'ятнадцяти десятикласників написали лист до департаменту освіти з проханням залишити в школі десятий клас, - говорить вчитель світової літератури Лариса Бояринцева. - В якості виключення. Cподівались на розуміння, підтримку та людський підхід. Адже наша староміська школа не велика, можна сказати сімейна. Сюди ледь не з діда-прадіда батьки приводять своїх дітей, покоління за поколінням. Чому ж ми маємо віддавати своїх старшокласників іншим школам. Там буде по два десятих класи, а в нас жодного?!

І батьки, і вчителі може й не дуже вірили у позитивне вирішення свого питання. Але принаймні точно не очікували, що звичайне звернення стане приводом для покарання 33-річного керівника, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Сам Дмитро Щербацький поки не коментує як і чому втрачає посаду. Але вчителі та батьки не мовчать. Вони обурені, адже вважають, що привід для звільнення надуманий. Мовляв, директора школи звинуватили у тому, що він не виконує розпорядження, хоча він усього лише не заважав батькам висловити свою думку освітянським чиновникам.

Не співрозмірність провини та покарання вилилось у нове звернення. Вчителі школи написали лист на ім'я директора департамента освіти та науки Вінницької міськради Володимира Буняка.

- Ми хочемо й надалі працювати під керівництвом Дмитра Володимировича, - висловлює загальну думку Лариса Бояринцева. - За ті три роки поки Дмитро Щербацький є директором у нашій школі відбулось багато позитивних змін. Про шкільні починання та успіхи пишуть у пресі. Наш унікальний шкільний сад каміння, який він своїми руками створював, телебачення всій Україні показало. А тут таке...

Вчителі та батьки й досі сподіваються, що звільнення директора - лише прикре непорозуміння. В іншому випадку готові відстоювати Дмитра Щербацького до останнього. Адже вважають, що такі керівні кадри Вінниця просто не має права розтрачувати даремно.

Втім, директор департамента освіти та науки Вінницької міськради Володимир Буняк висловлює протилежну думку.

- За результатами оцінки знань учнів старших класів, школа №19 нині серед трьох найгірших у місті, - говорить Володимир Буняк. - Серед вчителів школи немає здорової професійної конкуренції, прагнення вивести свій клас у кращі, адже він лише один та й учнів у ньому мало. Якби ці діти навчались у іншій школі, могли б продемонструвати значно кращі успіхи у навчанні. Саме цю думку директор школи мав довести батькам ще наприкінці минулого навчального року. А затягнув аж до серпня. Звісно, що ж робити, десятий клас у школі залишимо. Вже пізно щось міняти. Але з директором за результатами цієї ситуації ми мали серйозну чоловічу розмову, підсумком якої й стала його заява на звільнення.