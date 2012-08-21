Міліцейський переділ у Вінниці

У зв’язку з ліквідацією районів у м. Вінниці вслід за судами довелось провести реорганізацію і міліціянтам.

Як повідомив перший заступник начальника УМВС у Вінницькій області полковник міліції Сергій Григорчук, територіальних підрозділів Вінницького міського відділу УМВС залишилось тільки два.

Перший відділ Вінницького МВ УМВС наводитиме порядок на правобережжі міста. Він знаходиться за адресою вул. Ленінградська, 73, де колись був Староміський РВ.

В його підпорядкування відійшла і територія колишнього Замостяноського РВ. А на Київській, 3 працюватиме блок міліції громадської безпеки, та підрозділи по боротьбі з обігом наркотиків та економічною злочинністю.

Керуватиме Першим відділом міської міліції полковник Сергій Сокиран.

Його колезі полковнику міліції Віктору Сидоренку залишили під орудою його колишню територію, - все лівобережжя Вінниці. Це тепер «господарство» другого відділу МВ УМВС, який розташований на вул. Пирогова, 4.

Сергій Григорчук запевнив, що територіальна реорганізація не погіршить роботи вінницької міліції.