Володимир Гройсман впіймав акулу

Володимир Гройсман сьогодні трохи розслабився, - під час об’їзду освітніх установ напередодні початку навчального року дозволи собі хвилин п’ять поспілкуватися з малюками в ДНЗ «Берізка». Малята були зовсім не проти показати симпатичному дяді, як вони ловлять іграшкових рибок у надувному ставочку.

Втім, приємний момент був тільки частиною програми, - йшлося про стан садочків опісля літніх ремонтів та перспективи подальшого забезпечення найменших вінничан обов’язковою дошкільною освітою.

- Якщо оцінювати розвиток освіти в місті, то ми цього року зробили більший акцент на дошкільну освіту. Коли ми зустрічалися з педагогами, освітянськими профспілками, то знайшли порозуміння і підтримку наших намірів, - сказав міський голова Володимир Гройсман. - Вже цього року за інвестиційні і державні кошти плануємо відкрити два садочки, - реконструйований ДНЗ, який колись належав Міноборони по вул. Червоноармійській, і новий у мікрорайоні Поділля. Це дозволить звести чергу до садочків з 397 дітей практично до нуля, - з 1 вересня, коли вони запрацюють.

Разом з тим, зупинятись на цьому міська влада не збирається. За словами Володимира Гройсмана, місто розраховує на державну підтримку у спорудженні ще кількох садочків. Поки що мер не назвав, де і коли вони будуватимуться, але запевнив, що перспективні плани вже розробляються і територіальні «прикидки» вже зроблені.

- Це для нас дуже важливо, тому що кількість дітей, яких потрібно забезпечити дитсадками, збільшується. Коли я прийшов на посаду мера у Вінниці було 9.5 дитсадківців і величезна черга. Нині садочки відвідує понад чотирнадцять тисяч малюків!

Схоже, мерії і справді доведеться попотіти, аби впоратись із нестачею дошкільних установ, після того, як в 90-х у Вінниці продали, перепрофілювали тощо 31 дитячий садочок.