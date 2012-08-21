Півтисячі вінницьких опозиціонерів на День Незалежності протестуватимуть

На День Незалежності в Києві опозиційними силами планується проведення мітингів-протесту.

Про це під час прес-конфренції завявив народний депутат України Андрій Парубій.

Він зазначив, що під час проведення святкових заходів в Києві опозиція серед іншого протестуватиме і проти мовного закону.

Голова обласної партійної організації «ВО Батьківщина» Людмила Щербаківська підтвердила, що в мітингах протесту візьмуть участь і вінничани.

- Ми не плануємо нічого в Вінниці, усі поїдемо до Києва. Там спочатку покладемо квіти до пам‘ятника Тарасу Шевченку а потім підемо на Михайлівську площу, - зазначила Людмила Михайлівна.

За словами опозиціонерки, до Києва мають відправитись 400-500 вінничан та мешканців області.