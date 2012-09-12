Громадські організації «фільтруватимуть» кандидатів у депутати

Громадська організація «Філософія Серця» разом з партнерами по «третьому сектору» розпочала капманію «Я хочу від виборів…!».

Як повідомила голова ГО «Філософія Серця» Юлія Грига, мета кампанії – допомогти виборцям не розгубитисьсеред маси кандидатів у депутати і обрати того, хто хоч трохи уявляє собі, що таке робота народного депутата і що він реально зможе зробити для тих, хто йому довірив своє представництво у ВРУ.

-У вересні ми проведемо зустрічі із виборцями у місті Хмільник, Шаргород та Бершадь, щоб навчити їх «фільтрувати» кандидатів у нардепи. Ці міста були обрані не випадково – тут у нашої організації є надійні і успішні партнери – інші ГО. Вибори відбуваються раз на п’ять років і від того, хто представлятиме нас у Парламенті, чи буде ефективною команда нардепів від Вінниччини, залежить доля нашого регіону. Відтак, не слід бути пасивним на виборах, а обирати того, хто найбільш вартий нашої довіри. Про те, як відрізнити, хто із кандидатів щирий у своїх заявах, а хто відверто бреше, де політтехнологія, а де справжня інформація, а також про обов’язки народних обранців ми і будемо розповідати виборцям, - повідомила сайту «Моя вінниця» керівник кампанії на Вінниччині, голова громадської організації «Філософія Серця» Юлія Грига.

Кампанія з навчання виборців, як протистояти інформаційним маніпуляціям, стартувала по всій Україні. Попередньо, громадські лідери побували на дводенному семінарі, який у серпні провела ГО «Центр політичних студій та аналітики» за підтримки NED (National Endowment for Democracy). Керівник Центру - Віктор Таран поділився знаннями щодо проведення інформаційно-просвітницької кампанії із руйнування політичних маніпуляційних технологій. Захід відбувався в рамках інформаційно-просвітницької кампанії з руйнування політичних маніпуляцій «Я хочу…», ініційованої Коаліцією виборчих ініціатив «ДЗВІН». Наша громадська організація визначена партнером проведення просвітницької роботи у Вінницькому регіоні, - розповіла Юлія Грига.

Волонтери «Філософії Серця» також створили сторінки у Facebook, VKontakte та Одноклассниках, щоб виборці могли обмінюватись інформацією, робити висновки як проходить виборчий процес.

-Інтернет контролюється олігархами менше, ніж радіо чи телебачення, відтак, учасники наших груп у соцмережах можуть обмінюватись інформацією та знаходити відповіді на питання, які їх турбують, - переконує Ю. Грига.