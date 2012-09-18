Дві вінничанки викинулися з восьмого поверху

18 вересня о 06:51 від правоохоронців на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшла інформація про скоєння суїциду. Пригода сталася 17 вересня близько 24 години на вулиці Сонячна в обласному центрі.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Дівчина, 1995 року народження, вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна 8-го поверху. Після огляду тіла загиблої, працівники швидкої медичної допомоги слідів насильницької смерті не виявили.

Інший смертельний випадок у Вінниці стався 18 вересня на вулиці Келецька. Близько шостої години ранку 39-річна жителька міста Жмеринка, перебуваючи у родичів в обласному центрі, вчинила самогубство, стрибнувши з балкона восьмого поверху. Слідство за фактом обох суїцидів проводять працівники міліції. Обставини з’ясовуються.